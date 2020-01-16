Eski Ergenekon davası savcısı  Mehmet Murat Dalkuş "FETÖ üyeliği" suçundan hakim karşısında

16.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:41

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakim karşısına çıktı. Sanık Dalkuş, Ergenekon davasına üçüncü savcı olarak görevlendirildiğini, mecburen kabul ettiğini ve duruşmalara çok az girdiğini belirterek "Ergenekon davasında kumpasım hiç olmamıştır" dedi. Tahliyesini talep eden Dalkuş'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 28.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Murat Dalkuş getirildi. Ergenekon davasında yargılanan Mustafa Levent Göktaş ile CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Mehmet Ali Çelebi'nin ve Dursun Çiçek'in davaya katılma talepleri suçtan direk zarar görmedikleri gerekçesiyle reddedildi.

"KAÇMADIM, AMA İFADE VERMEYE DE GİTMEDİM"

Dalkuş savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra gözaltına alındığını, ifade verdiğini ve sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldığını söyledi. Serbest bırakılması yönündeki karara savcılığın itiraz ettiğini belirten Dalkuş, "Yeniden ifaden alınacak denilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. OHAL ilan edilince kaçmadım ancak ifade vermeye de gitmedim. Üç sene boyunca kimse beni arayıp sormadı. Teslim olacağımı söylüyordum. Bunu duyan bir işgüzar köylüm ise biraz para koparırım diyerek adresimi öğrenmiş. İhbar etmiş. Kaçtığıma dair yalan haberler yapıldı. Ben hiçbir zaman kaçmadım" dedi.

"ERGENEKON DAVASINDA KUMPASIM HİÇ OLMAMIŞTIR"Ergenekon davasında savcı olarak görevlendirilmesine ilişkin süreci anlatan Dalkuş, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik davalar kapsamında tutuklu sanık olan eski emniyet müdürü Yurt Atayün ile yaşadığı bir sorunun ardından dönemin İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen tarafından Ergenekon davasında üçüncü savcı olarak görevlendirildiğini belirtti. Dalkuş, "O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Fikret Seçen beni çağırdı. 'Bu savcılar Ergenekon mütalaaya vakit ayırabilmek için duruşmalara giremeyecek. Yetkili bir savcıya ihtiyaç var. Seni Ergenekon'a duruşma savcısı olarak görevlendirdim' dedi. Mecburen kabul ettim. Hayatımın en berbat olayına sahip olacak olaya girmiş oldum. Mağduriyet sürecim böyle başladı. İş bölümü yaptılar. 'Şimdilik takıl ortamı görmüş olursun biz mütalaaya yoğunlaştığımızda bizim olmadığımız duruşmalarda sen idare edersin' dediler. 5 Ocak 2012'de duruşmaya çıkmaya başladım. Ömrümde ilk defa ağır ceza mahkemesinde duruşmaya çıkıyordum. Ağır ceza duruşma savcısı tecrübesi yaşıyordum." dedi. Dalkuş, Ergenekon duruşmalarına çok az çıktığını, kendisinin duruşmaya girmeye başladığında 500 duruşmanın görülmüş olduğunu söyledi. Dalkuş, "Hiçbir zaman hiçbir sanığa ön yargı ile davranmadım. 'Ergenekon davasında kumpas' diyorlar, Ergenekon davasında kumpasım hiç olmamıştır. Ergenekon davası ile ilgili bir ön yargım olsa Beşiktaş'taki adliyede iken takipsizlik kararı verir miydim. Emniyetten gözaltında gelenleri serbest mi bırakırdım. İddianameyi yazar, 'dava ile birleştirilsin' derdim. Ölümden öte yol yok mantığında olan bir insanım. Her duruşmaya katılmadım. Kıdemsiz ve yedek savcı olarak diğer savcının yanında yer aldım. Hakkında verilmiş bir tane disiplin cezası yoktur. Bylock'um yok. Bank Asya'da hesabım yok. Hiç bir şeyim yok" diye konuştu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ"Darbe sonrasındaki ortamda adli kontrolle serbest kalmış bir insanım" diyen Mehmet Murat Dalkuş, "Karartacağım delil yoktur. Zaten doğru dürüst tanık beyanı da yoktur. FETÖ'cülüğü bırakın suçlu değilim. Kızıma sahip çıkmak isiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Murat Dalkuş'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Dalkuş'un Ergenekon davasında savcı olarak görevlendirildiğine ilişkin iş bölümü kayıtlarının gönderilmesi için yazı yazılmasına hükmedildi. Tanıkların dinlenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

- İstanbul