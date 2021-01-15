Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
15.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:32
Gözaltına alınan kişinin jandarma eşliğinde götürülüşü EDİRNE - Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gözaltına alınan kişinin jandarma eşliğinde götürülüşü EDİRNE - Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı