Eski Emniyet Mensuplarına 30 İlde Operasyon!

Fetullahçı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 30 ilde dev bir operasyon düzenlendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 108 eski emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlardaysa, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin meskenlerindeki bazı doküman ve dijital materyallere de el konuldu.



(İHA)