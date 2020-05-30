Eski eltilerin savaşı
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Eski eltilerin savaşı

Eltilerin savaşı mahkemeye taşındı, Ece Erken eski eltisine, eski eltisi Ece Erken'de dava açtı

Eski eltilerin savaşı
30.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:19

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eltisi Güldeniz Uçar'ı savcılığa şikayet etti. Avukatı Mete Menekşe aracılığıyla savcılığa başvuran Erken, dilekçesinde eski eltisi Güldeniz Uçar'ın bir facetime sohbeti sırasında kendisini vurdurtmak için Fatih sipahi isimli arkadaşından yardım istediğini, bu sohbete tanıklık eden Fatih Sipahi'nin güzellik merkezi sahibi olan eski sevgilisi Özge Özel'in de durumu kendisine ilettiğini ifade etti. Özge Özel, geçen günlerde eski sevgilisi Fatih Sipahi'nin Etiler'de sahibi olduğu güzellik merkezi'ni kurşunlaması olayıyla gündeme gelmişti. tv100'de ekrana gelen habere göre Ece Erken'in de bu olay nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiği için suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Öte yandan Ece Erken çok kızgın olduğu eski eltisi Güldeniz Uçar hakkında instagram'da katıldığı bir canlı yayın sohbeti sırasında ağır sözler sarf etti.





Kaynak: Snob Magazin

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