Eski Elektronik Cihazlarınızdaki Bilgilerinize Ne Oluyor? İşte Kullanılan Yeni Teknik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski Elektronik Cihazlarınızdaki Bilgilerinize Ne Oluyor? İşte Kullanılan Yeni Teknik

Eski elektronik cihazlarınızı çöpe attığınızda mutlaka aklınıza bilgilerinize ne olduğu sorusu gelmiştir.

Eski Elektronik Cihazlarınızdaki Bilgilerinize Ne Oluyor? İşte Kullanılan Yeni Teknik
29.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:44

Eski elektronik cihazlarınızı çöpe attığınızda mutlaka aklınıza bilgilerinize ne olduğu sorusu gelmiştir. Normal şartlarda cihazınızı çöpe atsanız bile, bilgileriniz olduğu gibi kalır. Fakat yeni bir şirket bunu çözdüğünü söylüyor.

Veri güvenliği şimdilerde dünyanın en önemli konularından birisi olarak görülüyor. Sadece mevcut kullandığınız elektronik cihazlar için değil, aynı zamanda çöpe attığınız ürünlerde de veri güvenliği büyük bir problem. Kocaeli'de kurulan entegre elektronik atık geri dönüşüm firması, bu konuda yeni bir sistem geliştirdi.

Eski elektronik cihazlarınızdaki bilgileriniz geri dönüştürülüyor

Bilgisayarlar, cep telefonları ve tablet bilgisayarların içerisinde kişilere, kurumlara ve bankalara ait bilgilerin olduğu hard diskler, hafıza kartları, cep telefonları, CD'ler ve flaş bellekler bu şirket sayesinde koruma altına alınıyor. Son derece güvenli bir şekilde geri dönüştürülüyor.

Eski cihazınız geri dönüştürüldükten sonra piyasaya yeniden satışı yapılmak üzere sunulabiliyor. Fakat standart geri dönüştürmeden farkı ise verilerinizin tamamen silinmesi. Eğer bilgisayarınıda veya cep telefonunuzda kredi kartı bilgileriniz de dahil olmak üzere size ait detaylar bulunuyorsa başınız belaya girebilir.

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde de faaliyetlerini devam ettiren bu şirket, yaklaşık olarak 16 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Muhtemelen ilerleyen yıllarda buna benzer şirketlerin sayısında artış yaşanacak. Peki siz çöpe attığınız elektronik cihazlarınızdaki bilgilerinizin güvende olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlar bölümünden bizlere belirtebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi Haber
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Haber
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti Haber
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok Haber
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor Haber
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı Haber
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Murat Kurum Özlem Zengin Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Ersin Korkut Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Adem Büyük Alper Ulusoy Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Muğla Temmuz Deprem
Şu an buradasınız: Eski Elektronik Cihazlarınızdaki Bilgilerinize Ne Oluyor? İşte Kullanılan Yeni Teknik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 20:09:49. #1.14#
title