Eski El Salvador Futbol Federasyonu Başkanı Vasquez rüşvet aldığını itiraf etti

NEW El Salvador Futbol Federasyonunun eski başkanı Reynaldo Vasquez, FIFA'daki yolsuzluk skandalıyla ilgili ABD'de süren davada suçunu itiraf etti.

NEW El Salvador Futbol Federasyonunun eski başkanı Reynaldo Vasquez, FIFA'daki yolsuzluk skandalıyla ilgili ABD'de süren davada suçunu itiraf etti.

Daha önce federal mahkemede suçsuz olduğunu iddia eden Vasquez, bu kez milli takımın oynadığı maçlardaki medya ve pazarlama haklarının verilmesi karşılığında rüşvet aldığını söyledi.

65 yaşındaki Vasquez, 2012'de kendisinin de arasında bulunduğu federasyon yetkililerinin, El Salvador Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarının yayın hakları için yaklaşık 350 bin dolar aldığını belirtti.

2015'te ABD'de açılan FIFA'ya yönelik yolsuzluk davasında 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Vazquez, 2009'un haziran ayından 2011'in temmuz ayına kadar El Salvador Futbol Federasyonunu yönetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer