Eski Ekran Kartlarına Elveda: Fortnite'ın 10. Sezonu, Sistem Gereksinimlerini Katılaştıracak

Epic Games, bu senenin ilerleyen günlerinde geldiğinde Fortnite oynamaya devam etmek isteyenlerin DirectX 11 destekli bir ekran kartına sahip olması gerektiğini söylüyor. Yapılan resmi duyuruda Epic, daha önce de DX11'in bir gereksinim olduğunu; buna rağmen eski modellere sahip olan kullanıcılara destek verdiklerini, fakat bu konuda artık daha katı davranacaklarını belirtti.

Epic Games, bu değişikliğin nedenini şöyle açıklıyor: "Bu testler ve geliştirmelere yoğunlaşmak, Fortnite tecrübesini tüm oyuncular için daha iyi optimize etmemize olanak sağlıyor."

2011 yılından beri hayatımızda olan DirectX 11, yeni çıkan tüm grafik birimlerinde desteklendiği gibi eski kartlarda da destekleniyor. Bu nedenle oyunun 10. sezonu geldiğinde, oyuncu sayısında çok büyük düşüşler olacağını düşünmüyoruz. Ancak elbette Fornite'ın oyuncu kitlesi oldukça büyük; bu da bizi düşündürmüyor değil.