Eskişehir'de kaçak su kullanımına izin verilmiyor
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Eskişehir'de kaçak su kullanımına izin verilmiyor

Eskişehir'de kaçak su kullanımına izin verilmiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri, kaçak su kullanımının önüne geçmek amacıyla denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kaçak su bağlantısı tespit edilen yerlerde gerek cezai işlem gerek körleme işlemi uygulanıyor.

İçme ve kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen ESKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyunun bahçe sulamasında kullanılmaması gerektiği konusunda da vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: Bültenler

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