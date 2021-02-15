Eski EGM İstihbarat Daire Başkanı Uzun, cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezasına çarptırıldı

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, sanık Sabri Uzun ile tarafların avukatları katıldı.

Suçlamayı kabul etmeyen Uzun, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Paylaşımda bulunmam anayasal hakkımdır, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Ümit Kara, müvekkilinin hakaret maksadı taşımadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik maksadıyla paylaşımda bulunduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Paylaşımın yapıldığı tarihte müvekkilim Cumhurbaşkanıdır. Ayrıca paylaşımın maksadı müvekkilimi küçük düşürmektir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Beyanların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sabri Uzun'a, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası vererek, cezayı erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabri Uzun hakkında 2019'da sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl