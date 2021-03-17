Eski Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kumanlıoğlu, doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kumanlıoğlu, doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:12
Eski Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kumanlıoğlu, doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin eski dekanlarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, (64) doğum gününde toprağa verildi.

Önceki gün vefat eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin eski dekanlarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, (64) doğum gününde toprağa verildi.

Kumanlıoğlu'nun Ege Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi Bilal Saygılı Camisine getirildi.

Cenazeye Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Kumanlıoğlu'nun ailesi ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Törende konuşan Budak, Kumanlıoğlu ile kısa bir süre çalışma şansı bulduğunu, kaybının Ege Üniversitesi'nde büyük üzüntü yarattığını söyledi.

Kumanlıoğlu'nun yaşamını mesleğine adadığını belirten Budak, "Hastalarının da ona yaklaşımlarına şahit oldum. Gerçekten tam bir model hekimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ahmet Kumanlıoğlu ise babasının bugün doğum günü olduğunu söyleyerek acılı günlerinde yanlarında olan tüm dostlarına teşekkür etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Kumanlıoğlu'nun naaşı Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığına defnedildi.

Prof. Dr. Kumanlıoğlu, 15 Mart'ta Kemalpaşa'daki evinde rahatsızlanmasının ardından 2011-2014 döneminde dekanlığını yaptığı EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Haber Yorumları (1)
SIDIKA: Yeri dolduralamayacak duayen kaybetmenin acısını yaşıyorum baba gibi insandi
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