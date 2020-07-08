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Eski Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kapkaç vefat etti

Eski Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Kapkaç (84) vefat etti.

Eski Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kapkaç vefat etti
08.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:58

Eski Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Kapkaç (84) vefat etti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Kapkaç 1959 yılında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde raportör yardımcısı olarak iş hayatına atıldı.

Daha sonra 1986 - 2015 yılları arasında Pagmat Pamuk Tekstil Gıda San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Kapkaç, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde 2001-2003 dönemindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı dahil olmak üzere 1993-2010 yılları arasında görev aldı. Kapkaç, 1999-2001 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Kapkaç'ın Türk kuru meyve sektörüne büyük hizmetleri olduğunu belirterek, "Erdinç Kapkaç, kuru meyve sektörüne verdiği hizmetlerin yanında pozitif yönü, şiir sevgisi ve hayat enerjisiyle hepimize örnek olmuş bir büyüğümüzdü. Kuru meyve sektörüne bir ömür hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

Kapkaç'ın cenazesi, yarın Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: AA

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