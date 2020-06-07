Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi: "Şallah vizyon sahibi bir komutandı" Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, dün vefat eden eski İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vizyon sahibi bir komutan olduğunu belirtti.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, dün vefat eden eski İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vizyon sahibi bir komutan olduğunu belirtti.

Şallah'ın vefatı üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Karadavi, "Kardeşim Ramazan Şallah'ı, deneyimli bir lider, vizyon sahibi bir komutan, davasına inanan ve onda sebat eden bir mücahit olarak tanıdım." ifadesini kullandı.

Karadavi, Şallah'ın vatanının ve İslam ümmetinin menfaatini öncelediğini vurguladı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) yapılan açıklamada ise Şallah'ın cihad ve direniş meydanlarının önde gelen komutanlarından olduğu ve vatanını İsrail işgalinden kurtarmak için mücadeleyle dolu bir hayat geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Şallah'ın, İslami Cihad'a çok hassas bir zamanda liderlik ettiği ve cesaret timsali bir model ortaya koyduğu vurgulandı.

Eski Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah, dün Beyrut'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Şallah'ın cenazesi, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Yermuk Filistin Mülteci Kampı'nda bulunan Şuheda Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA