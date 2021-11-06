Eski dünürlerinin otomobiline kurşun yağdırdı: 4 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Eski dünürlerinin otomobiline kurşun yağdırdı: 4 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eski dünürlerinin otomobiline kurşun yağdırdı: 4 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi, eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı.

Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi, eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanan çift arasında çocuk görme olayından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail K., eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Otomobil içerisindeki 5 kişi silahlı vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan ise ağır yaralandı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ederken, olaydan sonra kaçan İsmail K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(Gökten Ceylan/İHA)

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