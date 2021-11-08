Eski dünürlerini katleden cinayet zanlısı tutuklandı

4 kişinin katilini jandarma kaçırır gibi cezaevine götürdü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da eski dünürleri olan 3'ü kadın bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi de ağır yaralayan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, görüntüsünün alınmasını istemediği zanlıyı kaçırır gibi adliyeden çıkarıp cezaevine götürdü.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Hafta sonu Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlının yaklaşık 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından ifadesi alınan Kınçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma, görüntüsünün alınmaması için tutuklanan zanlıyı adeta kaçırır gibi adliyeden çıkarıp cezaevine götürdü.