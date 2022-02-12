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Eski dostlar Emre Belözoğlu ve Erol Bulut karşı karşıya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eski dostlar Emre Belözoğlu ve Erol Bulut karşı karşıya

Bir dönem Fenerbahçe'de birlikte çalışan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut birbirlerine rakip oldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Bir dönem Fenerbahçe'de birlikte çalışan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut birbirlerine rakip oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Bu müsabaka iki takımın teknik adamları için de ayrı bir önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaptığı dönemde Erol Bulut ise sarı-lacivertli takımın başında bulunuyordu. Bulut, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü olmuştu. - İSTANBUL

Eski dostlar Emre Belözoğlu ve Erol Bulut karşı karşıya

İhlas Haber Ajansı - Spor

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Erol Bulut, Gaziantep, Spor, Haberler

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