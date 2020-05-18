Eski Dökümcüler Sanayi Sitesinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları Salgın sürecinde ilçedeki tedbirleri üst seviyede tutan Sultangazi Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Salgın sürecinde ilçedeki tedbirleri üst seviyede tutan Sultangazi Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan eski Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve binlerce kişinin çalıştığı eski Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde hafta sonu hareketlilik yaşandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kimsenin olmadığı eski Dökümcüler Sitesi'nde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kaldırımı işgal eden sanayi malzemeleri ekipler tarafından özenle toplandı. Ardından temizlik personelleri kaldırımları titizlikle temizledi. Tanker ve süpürge araçlarıyla yolların yıkaması yapıldı. Ardından Veteriner Hekimliği tarafından yollarda ilaçlama ve dezenfektan çalışması gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe genelindeki dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirtti. Başkan Dursun, "Ülkemizde ilk vak'a görülmesinden bu yana ilçe genelinde tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Dezenfektan çalışmalarımıza devam ederken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalardan biri olan eski Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde de detaylı bir temizlik yaptık. Vatandaşımızın sağlığı için düzenli olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA