Eski Dkk Personelinin Yargılandığı Davada 5 Tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın da bulunduğu 24 kişi hakkında açılan davada, 17 tutuklu sanıktan 5'i tahliye edildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.



Önceki ara kararlar gereği dosyaya eklenen belgelere karşı savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 17 tutuklu sanıktan Serkan Gülbaş, Musa İnanç, Fatih Yüceldi, Emre Kayır ile Ali Soyer'in uzun tutukluluk hali ve delilerin toplanmış olması durumunu göz önünde bulundurarak tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianame



İddianamede, DKK'nin 17 Ağustos 2016'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 105 kişi hakkında ihbarda bulunduğu, sanıklardan eski Deniz Kurmay Yarbay Murat Baykal'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturmanın, DKK personelinin "mahrem hizmet abileri" olan sivillere yönelik genişletildiği belirtiliyor.



Deliller üzerine FETÖ'nün kripto eğitim kurumlarından olan, özellikle asker çocuklarının eğitimiyle ilgilenen ve KHK kapsamında kapatılan Anafartalar Kolejinin Müdür Yardımcısı Aygün Sarsmazelsoy, kapatılan Özel Samanyolu Fen Lisesinin Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz ve SGK'de görevliyken ihraç edilen Ferdi Tokar'ın da soruşturma kapsamına alındıkları aktarılan iddianamede, Baykal'ın ifadeleri doğrultusunda eski DKK Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Saral'ın ByLock kullanmamasına rağmen FETÖ üyesi olduğunun belirlendiği kaydediliyor.



İddianamede sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.