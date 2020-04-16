Eski Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek vefat etti
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Anavatan Partisi, Nurettin Dilek, Milletvekili, Diyarbakır, Politika

Eski Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek vefat etti

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek, hayatını kaybetti.

16.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:36
Eski Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek vefat etti

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek, hayatını kaybetti.

Dilek'in cenazesi, bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesi Pınardüzü Mahallesi Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Pınardüzü Mahallesi'nde toprağa verilecek.

1952'de doğan Dilek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Ziraat Yüksek Mühendisi olan Dilek, Diyarbakır

Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Spor Başkanlığı, Diyarbakır Kooperatifler

Birliği Başkanlığı, Türk Belediyecilik Derneği Yönetim Kurulu

üyeliği görevlerinde bulundu.

Dilek, TBMM'de, 18. ve 21. dönemlerde Diyarbakır Milletvekili olarak görev yaptı.

Kaynak: AA

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