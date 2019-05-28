'Eski Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına gözaltında işkence' iddiası TBMM gündeminde

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltındaki eski Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının işkenceye maruz kaldığı iddialarını soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdı.

Euronews'ün sorularını yanıtlayan Gergerlioğlu işkence iddialarını sanık avukatlarının aktardığını söyledi. Avukatların ifadelerine göre, gözaltındaki müvekkillerinin "ters kelepçe ile dizüstü yürütme, makata cop sokma, tehdit ve hakaret" gibi işkencelere maruz kaldı. Euronews.com'da Görüntüle