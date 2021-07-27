Eski Devlet Hastanesi Kavşağında Aydınlatma Çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Devlet Hastanesi kavşağında bulunan peyzaj alanında aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında peyzaj alanının ışıl ışıl olması sağlandı.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda proje ve çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince şehir merkezinde bulunan eski devlet hastanesi kavşağında yer alan peyzaj alanında aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar doğrultusunda aydınlatma direklerinin montajları tamamlanarak alanın ışıl ışıl bir görünüme kavuşması sağlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmalarının tamamlanmasıyla yaya ve trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulduğunu belirterek, alanın yepyeni bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Daire Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Manisalılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler