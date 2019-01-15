Eski Devlet Başkanları Maduro'yu Tanımadıklarını Açıkladı

Eski Latin Amerika devlet başkanları, Venezuela Devlet Başkanı olarak Nicolas Maduro'yu tanımadıklarını

açıklayarak, Meclis Başkanı Juan Guaid'ya destek verdi.

Eski devlet başkanları, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaid'ya destek verdi. İber-Amerika Demokratik İnisiyatifi (IDEA) adı altında bir araya gelen 20 eski devlet başkanı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımadıklarını açıklayan bir bildiri yayınladı. Bildiride Maduro'nun feshettiği Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek verdiklerini açıklayan eski devlet başkanları, Guaido'yu "Devlet Başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladı. Yayımlanan bildiride Guaido'nun yeni ve özgür seçimler yapılana kadar Venezuela'nın resmi devlet başkanı olarak tanındığı ifade edildi. Ayrıca bildiride Maduro'nun hükümet işlevlerini yerine getirmeye devam etmesinin fiili bir darbe olduğunu belirtilerek, devlet başkanlığı makamını gasp ettiği kaydedildi.

Bildiriye 20 eski devlet başkanı imza attı

Bildiriye imza atan eski devlet başkanları arasında Oscar Arias, Rafael Angel Calderon, Laura Chinchilla ve Miguel Angel Rodriguez (Kosta Rika), Cesar Gaviria, Alvaro Uribe ve Andres Pastrana (Kolombiya), Felipe Calderon ve Vicente Fox (Meksika), Jose Maria Aznar (İspanya), Nicolas Ardito Barletta ve Mireya Moscoso (Panama), Enrique Bolanos (Nikaragua), Eduardo Frei ve Ricardo Lagos (Şili), Osvaldo Hurtado ve Jamil Mahuad (Ekvador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jorge Tuto Quiroga (Bolivya), Julio Maria Sanguinetti (Uruguay) ve Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) yer alıyor. - KARAKAS

Kaynak: İHA