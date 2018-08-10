Eski Devlet Başkanının Televizyona Çıkma Talebine Ret

SAO Brezilya'da mahkeme, cezaevinde bulunan ve partisi tarafından ekim ayında yapılacak seçim için aday gösterilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, televizyon münazarasına katılma isteğini reddetti.

Federal mahkeme, Lula da Silva'nın, ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde devlet başkanlığı için yarışacak adayların katılacağı bir televizyon münazarasında yer alma talebini kabul etmedi.

Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak münazaraya İşçi Partisi'nden kimse katılmazken, partinin devlet başkanı yardımcısı adayı Fernando Haddad, 8 rakibiyle internet üzerinden yapılacak ayrı bir münazarada yer alacağını belirtti.

Lula da Silva'nın, seçime katılmasına izin verilmemesi durumunda, partinin devlet başkanı adayının Fernando Haddad olması bekleniyor.

Sao Paulo'da hafta başında düzenlenen ve İşçi Partisi'nin yaklaşık 2 bin üyesinin katıldığı kongrede, Lula da Silva ekim ayındaki seçimler için partinin adayı olarak açıklanmıştı.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi'nce pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva nisan ayında federal polise teslim olmuştu.