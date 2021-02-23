Eski Devlet Bakanı Ahmet Şanal Osmaniye'de toprağa verildi
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Eski Devlet Bakanı Ahmet Şanal Osmaniye'de toprağa verildi

23.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:00
Eski Devlet Bakanı Ahmet Şanal Osmaniye'de toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski devlet bakanlarından Ahmet Şanal'ın (74) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski devlet bakanlarından Ahmet Şanal'ın (74) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Şanal'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Osmaniye Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine Şanal'ın yakınları ile Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz katıldı.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şanal'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ahmet Şanal, 1993 yılında 50. dönem hükümetinde Doğru Yol Partisi Adana Milletvekili ve Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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