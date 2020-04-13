Eski Devlet Bakanı Ahmet Karaevli son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da dün vefat eden eski Devlet Bakanı Ahmet Karaevli son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da dün vefat eden eski Devlet Bakanı Ahmet Karaevli son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilen Karaevli, 71 yaşındaydı.

Anavatan Partisi milletvekili olarak 17 ve 18'inci dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan Karaevli, 45'inci hükümette de devlet bakanı olarak yer almıştı.

Kaynak: AA