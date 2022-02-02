ESKİ DERİN DONDURUCUDAN YAYILAN GAZ KOKUSU TEDİRGİN ETTİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, eski bir dondurucudan yayılan kokudan rahatsız olanlar şikayette bulundu. Koruyucu kıyafetler giyen ekipler, dolabı naylonla sararak imha edilmek üzere yerinden kaldırdı.

Gebze Arapçeşme Mahallesi 2666 Sokak'ta yol kenarında bulunan eski bir derin dondurucudan yayılan kokudan rahatsızlık duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Koruyucu kıyafetler giyen ekipler, incelemede bulundu. Eski derin dondurucudan yayılan kokunun motorundan kaynaklandığı tespit edildi. Derin dondurucu gaz sızıntısına karşı naylonla sarıldıktan sonra iş makinesiyle kamyonete yüklendi. Derin dondurucu imha edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ) götürüldü.