ESKİ'den Kanlıpınar'a 2 yeni kaynak suyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde su sıkıntısı yaşayan bölgelerin sorunlarını gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar ile çözüyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren kaptaj ekibi, Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'nde 2 cazibeli kaynak suyu ortaya çıkardı.

Sorunsuz bir alt yapı için çalışmalarını aralıksız sürdüren ESKİ, içme ve kullanma suyu temini çalışmalarına da devam ediyor. Özellikle yaz aylarında bilinçsiz su tüketimi nedeniyle sorun yaşanan mahallelerde çalışan kaptaj ekibi son olarak Kanlıpınar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kaptaj ve drenaj çalışmaları ile 2 yeni cazibeli kaynak suyunu hizmete sundu. Pandemi nedeniyle kırsal mahallelerdeki nüfusun artmaya başladığını ve mevcut cazibeli kaynakların yetersiz kalabildiğini belirten ESKİ yetkilileri, yerinde yapılan incelemeler sonucu gerçekleştirilen çalışmalar ile Kanlıpınar sakinlerine 2 yeni cazibeli kaynak suyu sağlandığını ifade ettiler.

Vatandaşlardan özellikle bağ ve bahçe sulamalarında damlama sistemini kullanmalarını isteyen yetkililer, "Su hayattır, ancak sonsuz değildir!" diyerek vatandaşları bilinçli tüketime davet ettiler. Kaptaj ekiplerinin ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalara devam ettiğini belirten ESKİ yetkilileri, sorunsuz bir alt yapı ve vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için özveriyle çalıştıklarını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler