Eski dekan Prof. Dr. Sandıkçı koronavirüsten hayatını kaybetti

RİZE (DHA) - RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Kemal Sandıkçı (77) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

RTEÜ eski İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Sandıkçı koronavirüs nedeniyle Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Sandıkçı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. RETÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, sosyal medya paylaşımında, "Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi'nin 18 yıl dekanlığını yapan, üniversitemizin kuruluşunda büyük emekleri olan, zor zamanlarda ilkeli duruşundan taviz vermeyen hadis alimi muhterem hocamız Prof. Dr. Kemal Sandıkçı'yı maalesef kaybettik. Mevlam rahmetiyle muamele eylesin. Başta yakınları olmak üzere üniversitemiz camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.Prof. Dr. Sandıkçı, yarın öğle vakti Ardeşen Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Son Dakika Haberleri

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