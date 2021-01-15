Eski DBP ilçe başkanı ve 2 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Eski DBP ilçe başkanı ve 2 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

15.01.2021 13:06 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:10
Eski DBP ilçe başkanı ve 2 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Eski DBP ilçe başkanı ve 2 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandıDİYARBAKIR Ergani Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi, Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Eski DBP ilçe başkanı ve 2 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

DİYARBAKIR Ergani Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi, Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre; geçmişte PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü elebaşı 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın, DEAŞ ile iş birliği yapılması yönünde örgüt mensuplarına vermiş olduğu talimat, Edirne'de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktı. Ergani DBP ilçe başkanının aralarında bulunduğu 3 kişi, Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yaklandı.Kırsalda sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbeler alan PKK/KCK terör örgütü, şehir merkezinde de Jandarma ve Emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarla hareket kabiliyetini tamamen yitirdi. Çözümsüzlük ve çaresizlik içerisinde kalan örgüt mensupları yurt dışına kaçmak için arayış içerisine girdi. Yurt dışına kaçmak isteyenler arasında eski Ergani DBP ilçe başkanının da bulunduğu, hakkında 'terör örgütüne üye olma' suçlarından işlem yapılan 3 kişi, Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takip ve operasyon sonucunda 12 Ocak 2021 tarihinde Uzunköprü sınır hattında yakalandı. Şüphelilerden 2'si hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma', biri hakkında da 'DEAŞ/El-Kaide terör örgütüne üye olma' suçundan işlem yapıldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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