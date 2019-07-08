Eski DBP il başkanına hapis cezası

Şanlıurfa'da eski DBP İl Başkanı Celal Babacan'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 10 yıl 6 ay hapis hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık eski DBP Şanlıurfa İl Başkanı Celal Babacan ile avukatı katıldı.

Sanık Babacan, savunmasında terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürüp, beraatını talep etti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğuna dair belge ve bilgilerin bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyeliği" suçundan Babacan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Eski DBP Şanlıurfa İl Başkanı Celal Babacan, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 17 Ocak 2017'de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA