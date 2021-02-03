Eski DBP Diyarbakır İl Başkanı Garip Kandemir 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanı Garip Kandemir yargılandığı terör davasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanı Garip Kandemir yargılandığı terör davasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Kandemir katılmadı, avukatı hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Kandemir'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Kandemir'in avukatı ise müvekkilinin beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Kandemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan