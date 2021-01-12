Eski Danıştay başkanlarından Erol Çırakman son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Danıştay başkanlarından Erol Çırakman son yolculuğuna uğurlandı

12.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:26
Eski Danıştay başkanlarından Erol Çırakman son yolculuğuna uğurlandı

Eski Danıştay başkanlarından Erol Çırakman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Danıştay başkanlarından Erol Çırakman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Çırakman'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Tuzla'da 1935'te doğan Çırakman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1957'de mezun oldu.

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü (TODAİE) bitiren Çırakman, 1960'ta Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başladı.

Danıştay üyeliğine 1979'da seçilen Çırakman, Uyuşmazlık Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Erol Çırakman, 1991'de Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına, 1998'de Danıştay Başkanlığına seçildi.

Çırakman 2000'de yaş haddinden emekliye ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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