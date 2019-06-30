Eski damadını öldüren kişiyi tüfekle vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski damadının katil zanlısını tüfekle vurarak yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi'nde önceki gece parkta göğsünden bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emin Arslan'ın (31) katil zanlısı olarak aranan Abdullah G, akşam saatlerinde Arslan'ın eski eşi olan kız arkadaşı Emel Ç'nin babası Ethem Ç'nin Eymir Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Ethem Ç, Abdullah G'ye tüfekle ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Abdullah G, yaralı halde olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma Ethem Ç'yi gözaltına aldı.

Mahallede bulunan Abdullah G, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah G'nin hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin jandarma nezaretinde sürdüğü öğrenildi.

Olay

Simit fırını işleten Emin Arslan önceki gece 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Esnaf Sarayı arkasındaki parkta göğsünden bıçaklanmış halde bulunmuş, hastaneye kaldırılan Arslan kurtarılamamıştı. Olay yerinde bulunan suç aleti bıçak polis ekiplerince incelemeye alınırken, Arslan'ın bir süre önce eski eşinin erkek arkadaşı Abdullah G. ile tartıştığı, ikilinin parkta buluşmak üzere sözleştiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA