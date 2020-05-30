Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali Turna hayatını kaybetti
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Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali Turna hayatını kaybetti

Bir dönem Eskişehir'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan emekli savcı Ali Turna hayatını kaybetti.

Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali Turna hayatını kaybetti
30.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:43

Bir dönem Eskişehir'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan emekli savcı Ali Turna hayatını kaybetti.

Eskişehir'de özel tip cezaevinin bulunduğu yıllarda cumhuriyet başsavcılığı yaparken emekliliğe ayrılan Ali Turna uzun süredir devam eden çeşitli hastalıklarla mücadele ederken Eskişehir'de hayatını kaybetti. Emekli olduktan sonra avukatlık yapan ve bir dönem siyasette de bulunarak DSP'nin listesinden Eskişehir Milletvekili adayı olan Ali Turna'nın cenazesi, gerekli izinler alındıktan sonra memleketi olan Rize'nin Fındıklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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