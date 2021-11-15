Eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin duruşması ertelendi

Gürcistan'da cezaevinde bulunan ve bugün mahkemeye çıkarılması beklenen eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi Özel Hapishane Servisi ikinci kez duruşmaya çıkarmadı.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin zimmetine para geçirmekle suçlandığı dava, Tiflis Şehir Mahkemesinde katılımı olamadan devam ediyor. Gürcistan Özel Hapishane Servisi tarafından yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin güvenlik sorunları nedeniyle mahkeme salonuna çıkmasının riskli olduğu ifade edilerek, "Saakaşvili tedavisini durdurdu ve mahkemeye katılması sağlığı için risk oluşturuyor" denildi.

Açıklamada, "Mihail Saakaşvili'nin bulunduğu cezaevine ulaşım yollarının bir dizi siyasi partilerin temsilcilerine ait araçlarla kapatılmasının planlandığı öğrenildi. Mahkeme salonuna giderken benzer eylemler gerçekleşebilir. Mahkum Saakaşvili'nin mahkeme salonuna çıkması, güvenliğiyle ilgili belirli risklerle ilişkilidir. Uygun karar verilirse Özel Hapishane Servisi, sanık/ hükümlü Mihail Saakaşvili'nin duruşmaya uzaktan katılımını sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - TİFLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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