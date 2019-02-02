Eski Cumhurbaşkanı Hollande: "Sarı Yelekliler Krizinde Benim de Sorumluluğum Var"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un selefi Sosyalist Partili François Hollande, Belçika basınına verdiği röportajda "Sarı yelekliler" krizinde benim de sorumluluğum var" açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "Zenginlerin değil aşırı zenginlerin Cumhurbaşkanı" olarak adlandıran ve Macron'un selefi olan eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa'da yaşanan "Sarı Yelekliler" krizinde payı olduğunu dile getirdi. Macron'un kriz yönetimini beceremediğini ifade eden Hollande, Macron'un Sarı Yeleklerin taleplerine geç cevap vermesini eleştirdi. Tekrar bir siyasi parti liderliğine veya herhangi bir siyasi makama gelmek istemediğini söyleyen Hollande, "Tek amacın faydalı olmak" dedi.

Eylemler başladığından beri birçok kez eylemcilerle görüşmek için sahaya indiğini söyleyen eski Cumhurbaşkanı, "Siyasette rol almış biri olarak benim de Sarı Yelekliler krizinde payım var" diyerek öz eleştiride bulundu.

Macron, Hollande'ın Cumhurbaşkanlık döneminde ekonomi bakanlığı yapmış ve seçimlere sonraki dönemde Cumhurbaşkanı adayı olması ile Hollande'ın eleştirilerine maruz kalmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA