Eski Cumhurbaşkanı Eroğlu "Kıbrıs" konferansında konuştu

19.10.2019 19:03

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "Kıbrıs Türklerinin en büyük şansı Türkiyeli Türklerdir." dedi.

Eroğlu, Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğinin halk eğitim merkezinde düzenlediği "Kıbrıs" konulu konferansta yaptığı konuşmada, TSK'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek güzel bir sonuca ulaşılmasını temenni etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve Barış Pınarı Harekatı'nın da önemini iyi bildiklerini vurgulayan Eroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türklerinin katliamdan kurtulduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman TSK'ye şükran borçlu olduğunun altını çizen Eroğlu, "Kıbrıslı Rumlar arasında 10 bin komünistin öldürülmesi listesi yapılmıştı. Önce onlar öldürülecekti. Sonra biz Türkler imha edilecektik. Toplu mezarlar hazırlanmıştı. Demek ki Kıbrıs Barış Harekatı bir Türk toplumunu mahvolmaktan, toplu mezarlara gömülmekten kurtarmıştır. Bizi toplu mezarların eşiğinden döndürmüştü." diye konuştu.

"Amaç Türk coğrafyasının bir biriyle olan bağlantısını kesmektir"

Sözde Ermeni iddialarının tek hedefinin Türkiye'nin güçlenmesinin önüne geçmek olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yıllardır süren Ermeni iddialarının tek hedefi Türkiye'mizin yeterince güçlenmesinin önüne geçmek, dünyada Türkiye'yi yalnızlığa itmektir. Bir Türk yurdu olan Dağlık Karabağ'ın 1990 yılından itibaren Ermenistan'ın işgali altında olması tesadüfi değildir. Bütün amaç Türk coğrafyasının birbiriyle olan bağlantısını kesmektir. Bu noktadan hareket ederek Kıbrıs'taki Türk haklarının bir türlü teslim edilmemesinin altındaki yatan neden de Türkiye'nin Akdeniz'e açılmasını ve gelişmesini engellemektir."

"Tek kalıcı çözüm Türkiye'nin desteğiyle ayrı bir devlet kurulmasıdır"

Kıbrıs sorununda Rumların uzlaşmaz tavrının tek nedeninin Birleşmiş Milletler, ABD, AB ve Rusya olduğunu savunan Eroğlu, Rumların Annan Planı'nı reddettiği dönemde AB'nin Rumları AB'ye aldığını hatırlattı.

BM ve AB üyesi bir ülkenin artık anlaşma yapmayacağını, sorunun çözümüne katkı sunamayacağını vurgulayan Eroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin garantisi ve müdahale hakkı olmayacak, askerini geri çekecek, siz azınlık olduğunu kabul edeceksiniz, KKTC'den vazgeçeceksiniz diyorlar. Türkiye'den, askerinden kopuyoruz. Rum azınlığı oluyoruz. Daha KKTC olmadan bile bizi silah zoruyla Kıbrıs'tan kaçırmaya çalışanlarla bizim geleceğimizi düşünün. Başımıza neler gelir? Dolayısıyla bu halkı müzakerelerde bir sonuç alamayacağımıza inandıracağız. Tek kalıcı çözümün ana vatan Türkiye'nin desteğiyle ayrı bir devlet kurulmasıdır, 'Türk'ün Türk'ten başka dostu yok,' sözü bizim hep sözümüz olmuştur. Bizim sizi sevmekten başka şansımız yok, çünkü Kıbrıs Türklerinin en büyük şansı Türkiyeli Türklerdir."

Kıbrıs sorununa yönelik Antonio Guterres ile yapılan görüşmelerin de sonuç vermeyeceğini dile getiren Eroğlu, "Maalesef nisan ayında seçim var. Seçime giderken müzakerecinin eli güçlenir şeklinde bir düşünceyle BM Genel Sekreteri Guterres'in belgesiyle masaya oturmayı kabul eden bir cumhurbaşkanı var. Bu bir yanlıştır. Bizi mahkum eder, zavallı durumuna, haklıyken haksız durumuna düşürür." dedi.

Plaket sunumuyla son bulan konferansa, Yalova Valisi Muammer Erol, dernek yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA