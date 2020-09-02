Eski Çorum Belediye Başkanı Ersoy son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çorum Belediye Başkanı ve Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Arif Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çorum Belediye Başkanı ve Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Arif Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın en yakın yol arkadaşlarından ve Adil Düzen'in teorisyenlerinden Prof. Dr. Arif Ersoy, için Çorum Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Prof. Dr. Arif Ersoy bu dünyaya tertemiz geldiğine ve tertemiz ruhunu teslim ettiğine tüm Çorumluların şahit olduğunu belirterek, "Vahit olduğuna, mümin olduğuna, siyaseti bir dava uğruna yaptığına, cihat anlayışıyla siyaset yaptığına Çorumlular olarak, sevenleri olarak şahidiz. Allah cennetteki mekanı ali eylesin. İlmiyle, irfanıyla, tevazusuyla, duruşuyla gönüllerde çok güzel izler bırakarak partili partisiz, Alevi, Sünni, Çerkez kim olursa olsun herkes tüm şehir olarak iyi bilirdik. Örnek almamız gereken birisi. Şuan siyasette tertemiz gelip tertemiz giden nadir insanlardan bir tanesi. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Prof. Dr. Arif Ersoy'un nasıl örnek, nasıl müstesna bir insan olduğuna Çorumlular gibi Türkiye'de kendisini bilen, tanıyan herkesin şahitlik ettiğini ifade ederek, "Ahlakıyla, tevazusuyla, fedakarlığıyla, dürüstlüğüyle örnek ve müstesna bir insandı. Bu çok önemli özelliklerinin yanı sıra örnek bir ilim adamıydı. Kendi alanında önemli çalışmalara imza atmış bir ilim adamıydı. Hayatı boyunca Milli Görüş davasına çok önemli hizmetleri olmuş, katkıları olmuş bir siyasetçi ve dava adamıydı. Adil düzenin terorisyenlerinden ve bununla birlikte Çorum'da yıllar boyunca Çorumlulara hiçbir ayrım gözetmeksizin canla, başla hizmet eden en hayırlı hizmetleri gerçekleştiren bir belediye başkanıydı" şeklinde konuştu.

Helallik alınmasının ardından Prof. Dr. Arif Ersoy'un cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA