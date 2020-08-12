Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Kitap Kafe'nin tanıtım törenine davet
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Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Kitap Kafe'nin tanıtım törenine davet

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince İldem'de Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Kitap Kafe'nin 14 Ağustos Cuma günü saat 13.30'da tanıtımının yapılacağını söyledi.

Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Kitap Kafe'nin tanıtım törenine davet
12.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:41

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince İldem'de Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Kitap Kafe'nin 14 Ağustos Cuma günü saat 13.30'da tanıtımının yapılacağını söyledi.

'Dede ile torun bir arada' projesi ile başlatılan eski çınarlar olan yaşlıların keyifli vakit geçirebilecekleri, gençlerin ise nitelikli bir ortamda ders çalışabilecekleri bir mekanı tanıtacaklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İldem Cumhuriyet Mahallemizde 80 öğrenci kapasiteli, etüd odası yer alan, 4 ayrı çalışma grup odası bulunan, 45 kişilik kapalı sosyal alanlı ve 60 kişilik açık sosyal alanları bulunan tesisimizin tanıtımı yapılacaktır. Bu tesisimizde ayrıca PTT hizmet ofisi de yar almaktadır. Hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. Tanıtım töreni ile bu tesislerin ne kadar anlamlı ve işlevsel olduğunu anlatacaklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu tesis ile yaşlıların tecrübelerden yararlanan gençlerin aynı zamanda ders çalışabilecekleri ve bir bakıma eğitim merkezi hizmetinin de verileceğini kaydetti.

Başkan Palancıoğlu, dede ile torun bir arada, projesi kapsamında bu tesislerin şehrin bir çok mahallesinde yer alacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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