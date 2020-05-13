Eski CIA Direktörünün "Rusya'nın, 2016 seçimlerini Clinton'ın kazanmasını istemesini örtbas ettiği"...
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Eski CIA Direktörünün "Rusya'nın, 2016 seçimlerini Clinton'ın kazanmasını istemesini örtbas ettiği"...

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Direktörü John Brennan'ın, Rusya'nın 2016'daki seçimleri Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istediğine dair bilgiyi örtbas ettiği öne sürüldü.

Eski CIA Direktörünün
13.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:38

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Direktörü John Brennan'ın, Rusya'nın 2016'daki seçimleri Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istediğine dair bilgiyi örtbas ettiği öne sürüldü.

Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump'ın kazanmasını istediği için müdahale ettiğine ilişkin yürütülen ve geçen yıl kapanan Rusya Soruşturması, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki ilişkili davanın düşürülmesi ile bir kez daha gündeme geldi.

Trump, bu soruşturmanın Demokratlar'ın bir "tezgahı" ve "cadı avı" olduğunu, ellerinde herhangi bir delil olmadığını iddia ederken, Fox News'ten yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fox News'in haberine göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünü vekaleten yürüten Richard Grenell, Rusya Soruşturması ile ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Söz konusu bilginin, Obama döneminin CIA Başkanı John Brennan'ın aslında Rusya'nın Trump'ın değil de Hillary Clinton'ın lehine seçimlere müdahale ettiğine dair bir bilgisi olduğunu ancak bu bilgiyi örtbas ettiğini ortaya serdiği vurgulandı.

Haberde, o dönem Trump'ın seçimleri kazanacağına çok ihtimal verilmediği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekibinin, Clinton'ın şansının daha yüksek olduğunu düşündüğü vurgulandı.

Ayrıca, haberde son dönemde ortaya çıkan belgelerde Rusya'nın Trump ile bir iş birliği yaptığına dair Obama yönetiminin elinde yeterli delil olmadığının ve Rusya'nın tam tersine Clinton'ı desteklediğine dair bilgiler olduğunun görüldüğü vurgulandı.

22 ay süren Rusya Soruşturması

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren Rusya Soruşturmasının raporunu 22 Mart 2019'da Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti. 29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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