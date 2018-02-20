Eski CIA Direktöründen Trump'ın Rusya Paylaşımına Tepki
Eski CIA direktörü Brennan Trump'a Rusya'yla ilgili paylaşımından dolayı tepki göstererek, "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır.
20 Şubat 2018 Salı 21:52
Eski CIA direktörü Brennan Trump'a Rusya'yla ilgili paylaşımından dolayı tepki göstererek, "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır." ifadesini kullandı.