Eski CIA Direktöründen Trump'ın Rusya Paylaşımına Tepki

Eski CIA direktörü Brennan Trump'a Rusya'yla ilgili paylaşımından dolayı tepki göstererek, "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır." ifadesini kullandı.