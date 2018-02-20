AFRİN HAREKATI'NDA 33. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Eski CIA Direktöründen Trump'ın Rusya Paylaşımına Tepki

Eski CIA direktörü Brennan Trump'a Rusya'yla ilgili paylaşımından dolayı tepki göstererek, "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır.

Eski CIA Direktöründen Trump'ın Rusya Paylaşımına Tepki

Eski CIA direktörü Brennan Trump'a Rusya'yla ilgili paylaşımından dolayı tepki göstererek, "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et