Eski CIA Direktöründen Trump'a Sert Sözler
Eski CIA Direktörü Brennan, Trump'a, "Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hakettiğin yeri bulacaksın.
Eski CIA Direktörü Brennan, Trump'a, "Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hakettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe'i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika'yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com