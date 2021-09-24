Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın 'cinsel saldırı' davasında dosya mütalaa için savcıda

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de 20 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın 5 yıla kadar hapsi istemiyle yargılandığı davada dosya mütalaa için savcıya gönderildi. Duruşmada dinlenen tanığın beyanına tepki gösteren müşteki, "Namus bu kadar kolay bir kavram mı? Ben siyasi bir olay için namusumu kullanmam" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Ümraniye'de 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö.A. katılmazken, müşteki D.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen U.S., "Müşteki ile sanık arkadaşlarım olur. Geçen yıl yaz aylarında bir kafe oturduğumuz sırada D.A. sanığın kendisini taciz ettiğini söyledi. Ağlamaklıydı, kötüydü. Bu durumu G.Ö.A.'ya sorduğumda 'Ben böyle bir şey yapmadım' dedi. Daha sonra başka bir kafede taraflarla bir araya geldim. Yine ortam kalabalıktı. Bu ortamda müşteki ile sanık herhangi bir şekilde iletişime geçmediler. Başkaca olumsuz bir durum yaşanmadı" dedi.

"Beni susturmaya çalıştılar"

Bunun üzerine söz alan müşteki D.A., olay gününün hayatının en kötü akşamlarından biri olduğunu söyleyerek, "Tanık U.S.'nin beyanlarında geçen görüşmeye tanığın teklifi üzerine gitmiştim. Buluşmaya yalnız gitmemi istedi. Ancak ben ısrarla arkadaşımla gittim. Gittiğimde ortam kalabalıktı. Hatta benimle yalnız görüşmek istediler. Bu görüşme sırasında bana 'Kardeşim evet böyle bir olay olabilir, ama bu konu kapanmalı' diyerek beni susturmaya çalıştılar. 'Sen kızsın, yarın bir gün evleneceksin' diyerek konuyu kapatmamı istediler. Şikayetçi olmamam gerektiğini söylediler" dedi.

Tanık olarak dinlenen E.K., "Ben tarafların her ikisini de tanırım. Olay sonrasında 2020 yılı nisan ayı içerisinde D.A. ile görüntülü konuşuyorduk. Bu sırada D.A. olayı bana anlattı. Dudullu tepesine çıktıklarını, G.Ö.A.'nın dertleşmek istediğini, araç içerisindeyken kendisini öpmeye çalıştığını söyledi. Ben de G.Ö.A.'dan hesap sorayım dedim. Bunun üzerine D.A., 'O durumu yalanlar. Ben sıkıntıya düşerim' diyerek sanık ile görüşmemi istemedi. Olaydan sonra bir kafe ortamında otururken müşteki D.A.'nın arkadaşının, 'Biz gençlik kollarını öyle bir karıştıracağız ki G.Ö.A. koltuğundan olacak' şeklinde söylemde bulunduğunu da duydum" diye konuştu.

Müştekiden tanığa tepki: "Namus bu kadar kolay bir kavram mı?"

Gözyaşlarını tutamayan müşteki D.A., "Namus bu kadar kolay bir kavram mı? Ben siyasi bir olay için namusumu kullanmam" diye konuştu. Bu sırada tanık E.K.'nın başını sallayarak müştekiye bakması üzerine söz alan müşteki avukatı Orkun Kumkumoğlu, "Müvekkilim beyanda bulunurken kafa sallıyorsun, niçin bu şekilde davranıyorsun? Müvekkilimi tehdit mi ediyorsun?" diyerek tanığa tepki gösterdi.

Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti. Taraflara yazılı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme başkanı, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2020 tarihinde D.A'nın G.Ö.A.'nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gidip bir süre bankta oturarak konuştukları ve daha sonra araca bindikleri anlatılmıştı. G.Ö.A.'nın araç içinde rızası dışında D.A.'yı sarılıp öptüğü ve D.A.'nın sanığı ittiği belirtilmişti. İddianamede, sanığın "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

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