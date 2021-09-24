Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın 'cinsel saldırı' davası - Haberler
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Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın "cinsel saldırı" davası

AA / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ö.A. gelmezken, müşteki D.A. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen U.S. müşteki ile sanık arasında yaşanan olayı duyar duymaz her iki tarafla da konuşmak istediğini anlatarak, "Bir kafede müşteki D.A. ile buluştuğumuzda sanığın kendisini taciz ettiğinden bana bahsetmişti. Zaten kötüydü, ağlamaklıydı. Aynı gün akşamında sanıkla bir araya geldim. Sanığa D.A.'nın iddialarını sordum. İddiaları reddetti. 'Ben böyle bir şey yapmadım.' dedi." diye konuştu.

Bu arada söz alan müşteki D.A., yaşadığı şeyin hayatındaki en kötü anlardan birisi olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

"Tanığın anlattığı görüşmeye gitmiştim ancak onun teklifi üzerine gerçekleşmişti. Yalnız gelmemi istedi ancak ben ısrarla arkadaşım G.K. ile gittim. Ortam kalabalıktı ama benimle yalnız görüşmek istediler. Görüşme esnasında böyle bir olay olmuşsa bile şikayetçi olmamam gerektiği, yoksa kadın olmam nedeniyle zarar görebileceğimden bahisle konuşmalar yapıldı. Arada 'Sen kızsın, yarın bir gün evleneceksin.' denilerek konuyu kapatmam istendi."

Tanık E.K., müşteki D.A. ile görüntülü konuştukları sırada olayı kendisine anlattığını ifade ederek, "Sanıkla Dudullu tepesine çıktıklarını, dertleştiklerini, sanığın araç içinde kendisini öpmeye çalıştığını anlattı. Ben de bunun üzerine 'G.Ö.A.'dan hesap sorayım.' dedim. O da 'Sanık durumu yalanlar, ben sıkıntıya düşerim.' diyerek görüşmemi istemedi. Olaydan sonra bir kafede otururken, müşteki D.A.'nın arkadaşı G.K.'nin 'Biz gençlik kollarını öyle bir karıştıracağız ki G.Ö.A. koltuğundan olacak'. şeklinde söylemde bulunduğunu da duydum." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan müşteki D.A'nın "Namus bu kadar kolay bir kavram mı? Ben siyasi bir olay için namusumu bu şekilde ortaya koymam" diyerek göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Bu sırada, tanık E.K.'nin başını sallayarak müştekiye bakması üzerine müşteki avukatı Orkun Kumkumoğlu, müvekkiline yönelik tehdit içeren baş sallama hareketi yapıldığını belirterek tepki gösterdi.

Mahkeme hakiminin bu durumu görmediğini söylemesi üzerine söz alan Cumhuriyet Savcısı, müştekinin beyanda bulunduğu sırada tanık E.K.'nin ona doğru bakarak aşağı yukarı şekilde kafa salladığının görüldüğünü tutanağa yazdırdı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın, müşteki D.A. ile 12 Mart 2020'de Ümraniye Dudullu tepesine araçla giderek bir süre bankta oturdukları ve konuştukları anlatılıyor.

Müşteki ile sanığın daha sonra araca bindikleri kaydedilen iddianamede, sanık G.Ö.A.'nın müşteki D.A.'ya rızası dışında sarılıp öptüğü, müştekinin de bu sırada sanığı eliyle ittiği, sanığın, daha sonra gitmek istemesi üzerine müştekiyi aracıyla evine bıraktığı kaydediliyor.

İddianamede, G.Ö.A.'nın bu şekilde, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu kaydedilerek, sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri
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