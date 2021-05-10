Eski CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı'nın üzerinde esrar ve kokain bulundu
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Eski CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı'nın üzerinde esrar ve kokain bulundu

Eski CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı'nın üzerinde esrar ve kokain bulundu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrolü sırasında üzerinde esrar ve kokain bulunan eski CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ile aynı otomobildeki 2 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrolü sırasında üzerinde esrar ve kokain bulunan eski CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ile aynı otomobildeki 2 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs'taki yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Araçtaki H.Y, A.M.Ö. ve M.E'nin üst araması yapıldı.

Eski CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı H.Y'nin üzerinde 0,07 gram kokain ve 0,08 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı H.Y'nin bulunduğu aracın kiralık olduğu öğrenildi. H.Y. ile aynı belediyenin personeli A.M.Ö. hakkında çalıştıkları kurum tarafından idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, habere konu kişinin 8 Mart'ta yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini, yaşanan olayın ardından da partiyle üyelik ilişkisinin sonlandırıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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