Eski CHP Milletvekillerinden Kurultay Çağrısı

Bir grup eski CHP milletvekili, partide yönetim değişikliği için olağanüstü seçimli kurultayın toplanması istedi.

TBMM'nin 22. ve 23. döneminde CHP'den milletvekili olan ve aralarında Ejder Malik Özdemir, Onur Öymen ile Fatih Atay'ın da bulunduğu 51 milletvekili, 24 Haziran seçiminin ardından CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, seçim sonuçlarına değinilerek, öncelikle mevcut parti yönetiminin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası ürettiği komik ve CHP geleneklerine uymayan gerekçelerine artık kanmayacakları belirtildi.

Mevcut yönetimin onca seçimden sonra bir kez daha başarısız olduğu vurgulanan açıklamada, "Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez. O nedenle bu genel başkan ve yönetimin artık en kısa sürede değiştirilmesi gerekmektedir. Ayak sürümeye gerek yoktur." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, CHP geleneklerinin de bunu dayattığına işaret edilerek, örgüt ve partiye gönül veren insanların umutsuzluğunun CHP yönetiminde bir değişimle giderileceğine inanıldığı vurgulandı.

Olası erken yerel seçim tartışmalarına da değinilen açıklamada, bu seçime de mevcut yönetimle gidilmesi halinde sonucun tam bir hüsran olacağı iddia edildi.

Bir değişim gerçekleştirilip, yeniden umut ve heyecan yaratılmaması durumunda ülke ve partinin ağır bedeller ödeyeceği öne sürülen açıklamada, "Çare tüzük çerçevesinde çözüm bulmaktır. Bunun tek ve meşru yolu da kurultaydır." ifadesi kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmeyeceğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu durumda tek çare ve çözüm örgütün kurultay istemesidir. Bu günah değildir, haktır. Yenilenmenin önünü açmak partiye ve ulusa karşı tarihi bir görevdir. Bir an önce yerine getirilmelidir. Önceki dönem milletvekilleri olarak bizler de bir değişim gereğine inanıyoruz. Bu yöndeki her çabaya destek vereceğiz. Bu nedenle kurultayın toplanmasını istiyoruz. CHP tabanı ve örgütünün de her türlü savsaklama çabasına rağmen bunu istediğini biliyoruz. Bunun için örgütümüzü, delegelerimizi harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu duyarlılığa parti yönetiminin saygı göstermesini talep ediyoruz. Ancak bu değişimi başarmış bir CHP yeniden umut olacaktır. O nedenle herkesi bunun önünü açacak tarihi değişim için göreve davet ediyoruz."