Eski CHP Milletvekili Öner'in Vefatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden partisinin 24. Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'e Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Öner'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bürokratlığı döneminde de ülkemizin birçok ilinde gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerle gönüllerde taht kuran geçmiş dönem milletvekilimiz, yol arkadaşımız Öner'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli insan Öner'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.