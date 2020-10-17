Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti

17.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:47

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yozgat ve Kırıkkale'de esnaf ziyareti yaptı.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yozgat ve Kırıkkale'de esnaf ziyareti yaptı.

4 Eylül'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Tokat ziyaretinden sonra Yozgat'a gelen İnce, Lise Caddesi'nde esnafı ve vatandaşları selamladı.

İnce, gazetecilere, "Memleket Hareketi"nin kurucusu arkadaşlarıyla birlikte ülkeyi karış karış dolaştıklarını söyledi.

İnce, "İnsanlarla selamlaşacağız, dertlerini dinleyeceğiz. Burası AK Parti'nin kalesiymiş, burası bilmem başka bir partinin kalesiymiş, hiç öyle bir şey yok. Bizim felsefemizde açılamayacak kapı yoktur, kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Doğru anahtar bulunursa her kapı açılır. Onun için memleketin her bir köşesi bizim. Karış karış memleketi dolaşacağız." dedi.

Kırıkkale ziyareti

Muharrem İnce, Kırıkkale'de de Zafer Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisiyle karşılaşan İnce, "Pandemi sürecinde çöpçülüğün ne kadar önemli bir meslek olduğunu ve sizin ne kadar önemli bir iş yaptığınızı bütün dünya gördü. Siz olmasanız hayatımızın ne kadar zor olacağını da bütün dünya anladı." dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İnce, Azerbaycan'a destek açıklaması için Iğdır'a gittiklerini oradan da Nahçivan'a gitmek istediklerini belirterek, güvenlik gerekçesiyle geçişlerine izin verilmediğini söyledi.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını sorması üzerine İnce, "Genel Başkan erken seçim çağrısında bulunduysa aday olmayı düşünüyor demek ki. Doğru buluyorum, destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Didem Soydan Yasmin Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Füze Adana Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 17:47:52. #1.15#
title