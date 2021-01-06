Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı

06.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:09

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bugün Memleket Hareketinin kurucular kurulundaki arkadaşlarımla açık havada sosyal mesafeye uyarak bir toplantı yaptık. Doğada bir yürüyüş yaptık. Arkadaşlarımızla güncel durumu değerlendirdik.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bugün Memleket Hareketinin kurucular kurulundaki arkadaşlarımla açık havada sosyal mesafeye uyarak bir toplantı yaptık. Doğada bir yürüyüş yaptık. Arkadaşlarımızla güncel durumu değerlendirdik. Program, tüzük çalışması yaptık" dedi.

İnce, Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Basında çıkan partisinden istifa edeceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine İnce, "Bugün Memleket Hareketinin kurucular kurulundaki arkadaşlarımla açık havada sosyal mesafeye uyarak bir toplantı yaptık. Doğada bir yürüyüş yaptık. Arkadaşlarımızla güncel durumu değerlendirdik. Program, tüzük çalışması yaptık. Açıklamalarımız bundan ibarettir. Başka bir açıklama yapmadım. Üstü asparagas haber olur. Arkadaşlarımızla değerlendirdik ve onları yolcu ettim." diye konuştu.

"Tüzük çalışması parti tüzüğü mü?" sorusunu İnce, "Tabii ki. Yakında açıklamayı yapacağım. Çok teşekkür ederim." diye yanıtladı.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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