Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Kars'ta
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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Kars'ta

14.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:24
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Kars'ta

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Kars'ta esnafı gezerek sorun ve taleplerini dinledi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Kars'ta esnafı gezerek sorun ve taleplerini dinledi.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Iğdır ve Ardahan'ın ardından Kars'a gelen İnce, Faikbey Caddesindeki esnafı ziyaret etti.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 36 ili gezdiklerini ve vatandaşların problemini dinlediklerini ifade ederek, "Biz Memleket Harekatı olarak Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz, sorunları yerinde görüp, bunlara çözüm önerileri öneriyoruz ve mutlaka hayvancılık konusunda devletin bu konulara el atması gerektiğini bir kez daha Kars'tan haykırıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren İnce, daha sonra dinleneceği otele geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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