Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'den Şırnak ziyareti
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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'den Şırnak ziyareti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Hakkari'nin ardından Şırnak'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'den Şırnak ziyareti
10.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:08

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Hakkari'nin ardından Şırnak'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada; Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'nin ardından Şırnak'a geldiğini belirterek "Türkiye'de derin bir yoksulluk var. Neredeyse çalışan insan kalmadı. Türkiye'nin bu derin yoksulluktan kurtulması lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin üreten bir ülke ve üretim üssü olması gerektiğini belirten İnce, "Artık siyaset yapma biçimi değişti. Onun için Şırnak'tan Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya tek tek insanlarımızla dertleşerek, onlara çözüm önerilerinde bulunarak, onların dertlerini aktararak, medya ile paylaşarak, insanlarımızla paylaşarak siyaset yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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